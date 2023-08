Mars : des scientifiques trouvent de nouvelles traces montrant que la planète rouge a pu accueillir la vie

Des dépôts de sel de forme hexagonale dans des couches sédimentaires datées de 3,8 à 3,6 milliards d’années ont été observés. "Semblables aux hexagones observés dans des bassins terrestres à l’assèchement saisonnier, ils constituent les premiers témoins fossiles d’un climat martien cyclique, régulier et de longue durée, organisé en saisons sèches et humides. En permettant aux molécules d’interagir à différentes concentrations et de manière répétée, des expériences indépendantes en laboratoire ont montré que cet environnement offre les conditions idéales pour former des composés complexes précurseurs et constitutifs du vivant tel que l’ARN", indique le CNRS.