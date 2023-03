Des souriceaux issus de deux pères créés par des scientifiques

Jonathan Bayerl et Diana Laird, deux experts en reproduction et cellules souches à l'Université de Californie à San Francisco, ont néanmoins qualifié l'étude d'"étape remarquable en biologie reproductive". Cette technique pourrait potentiellement être utilisée pour sauver une espèce en danger qui n'aurait plus qu'un mâle reproducteur. Or Katsuhiko Hayashi est justement impliqué dans un programme de sauvegarde du rhinocéros blanc. La recherche n'en finit pas néanmoins puisque dans le cas de cette espèce, seules deux femelles vivent toujours.