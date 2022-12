Après un voyage autour de la Lune, c'est l'heure du retour sur Terre pour le vaisseau Orion

La mission Artemis 1 de la Nasa s'achève ce dimanche avec le retour sur Terre de la capsule Orion, la dernière étape d'un périple qui l'a vue rendre visite à la Lune et s'aventurer plus loin dans l'espace que n'importe quel vaisseau habitable avant elle. Son amerrissage est prévu dans l'Océan Pacifique, scruté avec la plus grande attention par les membres de l'agence spatiale américaine. Les chiffres ont de quoi impressionner : la capsule doit en effet pénétrer dans l'atmosphère terrestre à une vitesse qui avoisine les 40.000 km/h. Une vraie prouesse technique puisque dans ces conditions, il lui faut parvenir à supporter une chaleur infernale de 2800°C. Cela représente la moitié de la température à la surface du Soleil !

Pour la Nasa, Orion est une mission de toute première importance. Elle aura duré un peu plus de 25 jours au total, et constitue la concrétisation d'un projet qui se chiffre en dizaines de milliards de dollars. En ligne de mire ? Un retour sur la Lune, étape incontournable avant de filer en direction de Mars dans le futur.