Mission Artemis 1 : le décollage à nouveau reporté, quand la fusée va-t-elle pouvoir être lancée ?

Malgré cette annulation, le décollage de la fusée demeure l'objectif de la Nasa. La question reste de savoir quand. Interrogé sur une potentielle nouvelle fenêtre de lancement - la troisième pour cette mission vers la Lune -, Bill Nelson a expliqué que si au cours de la réunion organisée dans la foulée du report, la fusée était autorisée à rester sur le pas de tir, alors le lancement pourrait être possible lundi ou mardi. En revanche, si la navette venait à devoir regagner le bâtiment d'assemblage, une manœuvre qui s'effectue en trois jours et demi au minimum, cela ne pourrait pas être possible avant mi-octobre.