Mission Artémis 1 : pourquoi la méga-fusée de la Nasa ne peut-elle décoller qu'à une date précise ?

Après sa mise en orbite, le vaisseau Orion effectuera un tour de la Terre, avant de fournir l’ultime poussée qui le placera sur la trajectoire de la Lune. "En faisant le tour de la Terre, la capsule peut utiliser l’attraction terrestre pour prendre de la vitesse", précise l’astronome breton. Orion – qui embarquera seulement des mannequins - mettra plusieurs jours pour atteindre notre satellite, dont il s’approchera à seulement 100 kilomètres lors de son arrivée. Le vaisseau de la Nasa réalisera un tour et demi de la Lune en un peu plus de deux semaines, avant un retour sur Terre autour du 9 décembre, dans l’éventualité d’un départ à la date du 14 novembre.

Si le voyage vers la Lune est périlleux, celui pour rejoindre Mars, l’est encore plus, souligne Eric Lagadec. "La Terre et Mars tournent ensemble autour du Soleil mais les deux astres ne vont pas à la même vitesse et pas sur la même orbite, Mars étant plus éloignée, explique l'astronome. Il y a des moments où les deux planètes sont très proches - 54 millions de kilomètres, tout de même - et des moments où elles sont à l’opposé de leurs orbites respectives - 401 millions de kilomètres." Pour raccourcir la durée du voyage et surtout limiter la taille de la fusée nécessaire pour un tel périple, il faut donc attendre le bon moment. Et celui-ci n’a lieu que tous les 26 mois. Autant dire qu'il ne faut se louper !