Mission Artemis 1 vers la Lune : une nouvelle fenêtre de tir s'ouvre le 23 ou le 27 septembre

Suivant la position de la Lune et de la Terre, une nouvelle fenêtre de lancement devait s'ouvrir début octobre, avait indiqué Bill Nelson. Cependant, le lancement de la méga-fusée de la Nasa n'aurait probablement pas pu se faire avant le milieu du mois d'octobre, expliquait ce dernier, en raison du vol programmé de deux astronautes de la Nasa, une de la Jaxa (agence japonaise d'exploration aérospatiale) et une cosmonaute russe pour la Station spatiale internationale, depuis le centre spatial Kennedy, en Floride, soit le même point de décollage de la fusée.

Ce vol test très attendu de la mission Artémis 1, sans équipage à bord, doit tester en conditions réelles la fusée SLS (pour Space Launch System) et la capsule Orion à son sommet, où prendront place les astronautes à l'avenir. La fusée orange et blanche SLS, qui n'a encore jamais volé, est en développement depuis plus d'une décennie, pour devenir la plus puissante du monde.