Mission Dart de la Nasa : les trois solutions (théoriques) pour détourner un astéroïde

C'est la méthode retenue pour ce premier ballon d'essai, à suivre dans la nuit de lundi à mardi. La technique dite à impact cinétique consiste à percuter un astéroïde avec un vaisseau, afin de le "pousser" légèrement, et ainsi dévier sa trajectoire, comme on jouerait au billard. La mission Dart a pour but de comprendre comment réagit l'astéroïde, et donc d'affiner la force requise et la taille du ou des projectiles à lancer pour parvenir à dévier une telle masse.