Mission Dart : la collision avec l'astéroïde a laissé une trainée de 10.000 km de débris

Lundi 27 septembre, le vaisseau Dart de la Nasa s'est délibérément écrasé à la surface de Dimorphos, petite lune de 160 mètres de diamètres tournant autour d'un astéroïde plus gros, dans le but de dévier son orbite. Un succès historique. Tout l'enjeu est maintenant de savoir si sa trajectoire a bien été modifiée par le choc. Et la présence de ces débris sur des milliers de kilomètres pourrait donc l'attester.

En découvrant les premières images de l'impact du vaisseau sur l'astéroïde, les scientifiques s'étaient dits impressionnés par l'énorme nuage de débris. "Plus de la matière est éjectée, plus on dévie. Donc a priori, c'est plutôt bon signe d'avoir réussi à arracher de la matière", avait notamment souligné Eric Lagadec, président de la Société française d'astronomie, à l'AFP. Les conclusions de cette mission, coûtant 325 millions de dollars, sont attendues dans les prochaines semaines.