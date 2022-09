Mission Dart : où et comment regarder cette mission historique qui va tenter de dévier un astéroïde ?

Trois minutes plus tard, un satellite de la taille d'une boîte à chaussures, appelé LICIACube et relâché par le vaisseau il y a quelques jours, passera à environ 55 km de l'astéroïde pour capturer de nouvelles images. Mais pour les visualiser, il va falloir s'armer de patience : elles ne seront renvoyées vers la Terre que dans les semaines et mois suivants.