Jusqu'à -250°C : la nuit lunaire, cauchemar des engins spatiaux

Sur la surface lunaire, à la nuit tombée, la température chute brutalement et peut atteindre jusqu'à -150°C. Des conditions extrêmes qui mettent à rude épreuve l'électronique embarquée des engins spatiaux, une fois qu'ils s'y sont posés. Ce lundi matin, l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise a annoncé que la sonde lunaire Moon Sniper avait survécu à ce calvaire.

Il est toujours en vie ! Contre toute attente, le vaisseau japonais Moon Sniper a fini par se "réveiller" après une longue de nuit de sommeil de deux semaines. La Lune met un plus de 29,5 jours pour effectuer une orbite complète autour de la Terre. De ce fait, le Soleil se couche pendant une période d'un peu moins de 15 jours terrestres (14,75, pour être tout à fait exact). Dès la nuit tombée, la température à la surface peut atteindre jusqu’à - 150°C au niveau de l’équateur et jusqu’à -250°C aux pôles.

Ces conditions extrêmes (SLIM) mettent à rude épreuve les composants électroniques et les instruments scientifiques des engins spatiaux. Un sacré défi d'ingénierie que l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (Jaxa) a brillamment réussi à relever, semble-t-il.

"La nuit dernière, une commande a été envoyée et une réponse a été reçue du SLIM ; le SLIM a passé avec succès la nuit sur la Lune en conservant sa capacité de communication !", a indiqué sur le réseau social X l’Agence spatiale nipponne. Fin janvier, l’équipe au sol avait envoyé des instructions pour que l’alunisseur passe en mode "veille". Le but était d’éviter que ses batteries ne se déchargent complètement, afin qu’il puisse se "réveiller" quand les rayons du Soleil illumineront à nouveau ses cellules photovoltaïques. "Bien que Slim n'ait pas été conçu pour les nuits lunaires rigoureuses, nous prévoyons d'essayer de le faire fonctionner à nouveau à partir de la mi-février", avait déclaré la Jaxa. Certains engins spatiaux embarquent un petit chauffage pour protéger l'électronique embarquée. Or, ce n'est pas le cas du vaisseau japonais Moon Sniper.

Après ce bref réveil, l’engin a immédiatement été replongé dans un état de "sommeil", en raison cette fois-ci de la chaleur extrême qui règne actuellement à la surface de l'astre. L'absence de gaz à effet de serre ne protège pas la Lune des radiations solaires ni des fortes amplitudes de températures, si bien que le mercure peut facilement atteindre jusqu'à + 120°C pendant la journée. "Les communications ont été interrompues après une courte période de fonctionnement parce qu'il était encore midi sur la Lune et que la température de l'équipement de communication était très élevée. Des préparatifs seront faits pour reprendre les observations à l'avenir, lorsque la température aura suffisamment baissé", a indiqué l’agence spatiale, qui a aussi posté une photo en noir et blanc de la surface lunaire prise par la caméra embarquée du vaisseau au cours de ces opérations nocturnes.

Le petit module lunaire Moon Sniper a réussi le 20 janvier dernier un alunissage à 55 m de sa cible initiale, soit un très haut degré de précision, faisant du Japon le cinquième pays à réussir à se poser sur le satellite naturel de la Terre après les États-Unis, l'URSS, la Chine et l'Inde. Mais en raison d'un problème moteur dans les dernières dizaines de mètres de sa descente, SLIM s'était posé de manière inclinée et ses cellules photovoltaïques orientées vers l'ouest ne recevaient pas la lumière du soleil. SLIM a aluni dans un petit cratère de moins de 300 mètres de diamètre, appelé Shioli. Avant d'être éteint, l'engin avait pu débarquer normalement ses compagnons de voyage, LEV-2 et Sora-Q, censés mener des analyses de roches provenant de la structure interne de la Lune (le manteau lunaire), encore très mal connue.