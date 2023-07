Le changement climatique aurait un impact sur la taille du cerveau humain, affirme une étude américaine

"Alors que [l'acclimatation] se déroule en une seule génération et que la sélection naturelle peut se produire en quelques générations successives, l'adaptation au niveau de l'espèce prend souvent de nombreuses générations successives", précise-t-il. Toutefois, des questions subsistent quant aux causes exactes de cette évolution. Le climat ne semble pas expliquer toutes les variations. Selon le chercheur, des facteurs non climatiques, tels que la prédation, mais aussi la culture et la technologie, pourraient également contribuer à la diminution de la taille du cerveau.

"D'autres travaux seront nécessaires pour déterminer si l'impact du changement climatique sur la physiologie des [homo sapiens] résulte spécifiquement des changements de température ou d'un effet indirect dû à d'autres éléments", admet le chercheur. Cette réduction du cerveau ne veut pas dire pour autant que les hommes modernes sont plus idiots que leurs ancêtres. Un parallèle similaire existe entre les animaux domestiqués et les animaux sauvages. Les chiens ont un cerveau plus petit que les loups, mais sont plus intelligents et sophistiqués, car ils comprennent les gestes de communication des hommes.