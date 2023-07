PHOTO - Le télescope James Webb capture l'image incroyable de deux étoiles en formation

Lancé en 2021 par la NASA en partenariat avec les agences spatiales européennes et canadiennes, le télescope James Webb multiplie les prouesses depuis son lancement. Les premières images transmises par la machine datent d'il y a un peu plus d'un an. Jusqu'ici, l'engin a déjà capté des images d'une étoile avant son explosion ou proposé la photo de 45.000 galaxies visibles sur une seule photo.