Une mission "extraordinaire" : la Française Laurette Piani est l'une des rares à examiner l'astéroïde Bennu

Ils font la taille d’un grain de poussière, mais leur valeur est inestimable ! Le 24 septembre dernier, un vaisseau de la Nasa a largué au-dessus du désert de l’Utah une capsule contenant le plus gros échantillon d'astéroïde jamais collecté par une mission robotisée. Partie de la Terre en 2016, la sonde spatiale OSIRIS-REx a mis deux ans et parcouru pas moins de 200 millions de kilomètres à travers le cosmos pour aller à la rencontre d’un rocher spatial mesurant 492 mètres de diamètre, connu sous le nom de Bennu. L’engin de l’agence spatiale américaine a récolté à la surface de ce corps céleste plusieurs dizaines de grammes de grains de poussières avant de les ramener sur Terre. Le Centre de recherches pétrographiques et géochimiques (CRPG) de l'Université de Lorraine est l’un des deux laboratoires français qui ont été sélectionnés par la Nasa pour participer à l’analyse de la composition de ces roches extraterrestres, afin de déterminer si les astéroïdes ont effectivement apporté sur Terre les éléments ayant permis la naissance de la vie, comme le carbone et l'eau. TF1info a contacté la chercheuse du CNRS Laurette Piani, pour en savoir plus.

Le laboratoire au sein duquel vous travaillez a été contacté par la Nasa pour analyser une partie des échantillons collectés à la surface de l’astéroïde Bennu. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette mission ?

Laurette Piani : Bennu est un astéroïde de type C (pour "carboné", ndlr), donc de nature rocheuse, qui s’est formé assez loin dans le Système solaire, au-delà de l’orbite de Jupiter, et qui a été au cours de l’évolution du Système solaire ramené dans la zone plus interne et il se trouve désormais dans le voisinage de la Terre. La sonde spatiale OSIRIS-REx de la Nasa a atteint l’astéroïde Bennu en 2018. Pendant deux ans, l’engin a effectué des observations à distance puis, en 2020, il s’est approché de sa surface pour y collecter des échantillons qu’il a ensuite ramenés sur Terre.

Le conteneur qui contient les échantillons se trouve au Johnson Space Center de la Nasa, à Houston. Pour qu’ils ne soient pas altérés, ils ont été placés sous atmosphère d’azote à leur arrivée sur Terre. C’est un gaz inerte, ce qui permet de ne pas attaquer l’échantillon. Pour récupérer les grains de poussière d’astéroïde qui se trouvent à l’intérieur de la capsule, les équipes de la Nasa utilisent ce qu’on appelle une boîte à gants. Seule une infime partie des échantillons a été récupérée pour le moment. C’est un travail de fourmi, car il y a plein de petits grains de poussière partout. Une partie, 75%, va être conservée pour les générations futures. On sait qu’au cours des décennies à venir, il y aura de nouveaux instruments de mesure avec des précisions bien supérieures à ceux d’aujourd’hui. Les 25% qui restent vont être alloués à des instituts de recherche.

Les membres de l'équipe de conservation de la Nasa et les spécialistes de la récupération de Lockheed Martin ont retiré avec succès le couvercle de la boîte de retour des échantillons. - Credit: NASA/Robert Markowitz

Quand les échantillons sont-ils arrivés en France ?

Laurette Piani : L’agence spatiale américaine nous a envoyé la semaine dernière un premier lot d’échantillons. Ils ont traversé l’Atlantique à l’intérieur d’une petite capsule sous azote. Je ne peux pas vous dire comment, car c’est confidentiel, mais ce n’était pas par la Poste. La Nasa a fait appel à des experts dans le monde entier. Des gens spécialisés dans l’analyse de roches extraterrestres et qui possèdent les instruments qu’il faut, il n’y en a pas beaucoup dans le monde. Notre laboratoire a été approché par la Nasa, car il est spécialisé dans la cosmochimie, c'est-à-dire l’étude des roches extraterrestres. On possède différents instruments, dont un laboratoire gaz rares ainsi qu’un laboratoire de sonde ionique. On est les seuls en France à avoir ce type d’instrument.

Par ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on est amené à analyser ce type de roches. C’est la troisième fois que des échantillons provenant d’astéroïdes sont rapportés sur Terre. Les deux précédentes missions étaient japonaises. La première, Hayabusa-1, a ramené, en 2016, des échantillons d’un astéroïde de type S (Silicaté), de nature plus rocheuse, mais en très petite quantité. La deuxième, Hayabusa-2, est revenue en décembre en 2020 et a permis de ramener 5,4 grammes d’un astéroïde de type C. Avant cela, on a travaillé sur des échantillons de comète provenant de la mission Stardust (2006), sur les échantillons de sol lunaire du programme américain Apollo et des missions Luna de la Russie. Un autre laboratoire français, l’observatoire de Côte d’Azur pour le citer, a aussi reçu des échantillons en même temps que nous. On travaille ensemble.

Ce sont un peu les briques de la formation de la Terre. Ils ont conservé la trace des premiers solides qui étaient présents dans le système solaire au moment de sa formation Laurette Piani

Pouvez-vous nous décrire à quoi ressemblent ces petits morceaux d’astéroïdes ?

Laurette Piani : Ce sont de petits grains de poussière. La plupart sont de couleur noir très foncé, d’autres sont un plus grisâtre. C’est vraiment minuscule, on peut à peine les voir à l’œil nu. On les manipule avec des petites pincettes pour les analyser un à un. C’est extraordinaire d’avoir la chance de travailler sur des échantillons qui ont été ramenés par des missions spatiales comme celle-ci, il y a un tel défi technologique derrière.

Image montrant le collecteur d'échantillons de la mission OSIRIS-REx. - NASA/Erika Blumenfeld & Joseph Aebersold

Qu'espère-t-on découvrir exactement en analysant ces grains de poussières d'astéroïde ?

Laurette Piani : L’analyse des roches extraterrestres nous permet de mieux comprendre comment le système solaire s’est formé et a abouti à la formation des différentes planètes qui le constitue actuellement. Pour cela, on utilise principalement des petits corps, comme des astéroïdes ou des comètes, car ce sont des objets qui n’ont pas évolué géologiquement, contrairement aux corps planétaires. Ce sont un peu les briques de la formation de la Terre. Ils ont conservé la trace des premiers solides qui étaient présents dans le système solaire au moment de sa formation. On analyse ces roches pour avoir des informations sur quels étaient les tout premiers objets, leur âge, leur chronologie d’évolution et comment ils se sont mis ensemble pour former, petit à petit, des planètes plus grosses, comme la Terre, Mars, Vénus et les autres.

L’avantage avec les missions de retour d’échantillons, c’est que les roches ne sont pas altérées, contrairement aux météorites qui tombent sur Terre. C’est rare qu’on les retrouve immédiatement. Du coup, on a des échantillons qui ont été un peu modifiés par leur séjour sur Terre. Par conséquent, quand on découvre des composés organiques sur une roche extraterrestre, comme de l'hydrogène par exemple, donc de l'eau, on a toujours un doute sur le fait qu'ils soient apparus lors de l’interaction avec l’atmosphère terrestre. On espère avoir les premiers résultats d'ici à quelques mois et les présenter lors de la Lunar and Planetary Science Conference, qui se tiendra à Houston en mars 2024.