Nicole Aunapu Mann, première femme amérindienne à rejoindre l'ISS

Membre de la tribu indienne des Wailaki, un peuple autochtone qui vit dans la réserve de Round Valley en Californie, Nicole Aunapu Mann a rejoint le corps des astronautes de la Nasa en juin 2013. Elle fait ses études à l’université de Stanford, où elle décroche, en 2001, une maîtrise en génie mécanique, option mécanique des fluides, indique sa fiche sur le site de la Nasa.

Une fois son diplôme en poche, Nicole Aunapu Mann effectue une formation de pilote dans l’aéronavale et décroche, deux ans plus tard, ses "ailes d’or" en tant qu’aviatrice, accédant ainsi au grade de colonel dans le corps des Marines. Elle comptabilise, en tant que pilote d’avion de chasse, plus de 2500 heures de vol sur 25 types d’appareils différents, dont 47 missions de combat en Irak et en Afghanistan