Année du Dragon de bois : découvrez votre signe astrologique chinois

Le Nouvel An chinois sera célébré le samedi 10 février 2024 à la nouvelle lune. Il marquera le début de l’année du Dragon de bois. Selon l'astrologie chinoise, chaque année correspond en effet à un animal : voici comment déterminer votre signe.

Elle s'échelonnera jusqu'au 28 janvier 2025. Ce samedi 10 février 2024, l'année du lapin d'eau va laisser place à celle du dragon de bois dans le calendrier chinois. Selon l'astrologie chinoise, la date du Nouvel An s'inscrit pour rappel en effet dans un cycle de douze années, chacune associée à un animal, déterminé en fonction de la lune. À titre de repère, les personnes associées au signe du Dragon sont nées en 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 et 2012.

Plus en détail, le Nouvel An lunaire débute lors de la deuxième lune du cycle lunaire, soit après le solstice d'hiver et avant l'équinoxe de printemps. Chaque nouvelle année est en outre placée sous le signe d'un des cinq éléments : eau, feu, bois, terre et métal. Et vous, êtes-vous un lapin, un rat, un tigre ?

Comment sait-on ?

Pour connaître son signe astrologique chinois, il suffit donc de se référer à sa date de naissance, le cycle représenté par des animaux se répétant tous les douze ans, le rat étant le premier animal dans l'ordre d'arrivée. À noter toutefois que les personnes nées entre le 1ᵉʳ janvier et le Nouvel An chinois doivent, elles, se référer à l’animal à l'honneur l’année précédente.

Voici ce qu'il en est, signe par signe, année de naissance par année de naissance :

Rat : 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032...

Bœuf : 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Tigre : 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Lapin : 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

Dragon : 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Serpent : 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

Cheval : 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Chèvre : 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

Singe : 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

Coq : 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

Chien : 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

Cochon : 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.