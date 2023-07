Nuages métalliques, ultra-brillance... Cette exoplanète a surpris les astronomes

Comme l'effet de l'eau très chaude dans une salle de bain, un courant brûlant de métal et de silicate (la matière dont est fait le verre) a sursaturé l'atmosphère de LTT9779b jusqu'à ce que des nuages métalliques se forment. Mais la planète réservait d'autres surprises. À ce jour, les seules exoplanètes connues à faire aussi rapidement le tour de leur étoile (en moins de 24 heures) sont soit des géantes gazeuses 10 fois plus grandes que la Terre, soit des planètes rocheuses deux fois plus petites qu'elle.

Or LTT9779b fait environ cinq fois la taille de la Terre et se situe dans une zone que les astronomes appellent "désert des Neptune chauds", où des planètes de cette dimension "ne devraient pas exister", résume Vivien Parmentier. De plus, les astronomes s'attendaient à ce qu'une planète de ce type "voit son atmosphère emportée par son étoile" dont elle est si proche, "laissant derrière elle de la roche nue".