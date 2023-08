Nuit des étoiles 2023 : leur pic est prévu ce soir, que sont les Perséides ?

Attardons-nous d'abord sur le terme-même d'étoiles filantes, qui est un peu trompeur, puisque ce ne sont pas de vraies étoiles dont on parle. La Cité de l'espace explique que "les traînées lumineuses qui zèbrent parfois le ciel sont des corps célestes, le plus souvent des grains de poussière semés par des comètes ou de petits fragments d’astéroïdes qui rentrent dans notre atmosphère". La vitesse de ces corps célestes pénétrant la haute atmosphère de la Terre est telle qu'ils s'échauffent et se consument. Un phénomène lumineux se crée alors, et une ligne brillante apparaît dans le ciel nocturne.