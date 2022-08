Nuits des étoiles 2022 : notre sélection d'applications pour s'initier à l'astronomie

En utilisation la géolocalisation de votre smartphone, Star Walk (Android et iOS, gratuites) vous indique en temps réel, et en réalité augmentée, la position exacte des satellites (naturels et artificiels, comme la Station spatiale internationale), constellations et comètes, lorsque vous pointez votre smartphone vers le ciel. Sinon, l’application Heavens-Above (Android et iOS, gratuites) utilise également la même technologie.