Onze jours et 13.560 km sans poser une patte à terre : un oiseau entre au Guinness des records

En temps normal, ces oiseaux migrent vers la Nouvelle-Zélande, mais notre marathonien a fait un virage serré à 90 degrés et a atterri sur les rives de la baie d'Ansons, dans l'est de la Tasmanie (Australie). C’est ce virage inattendu qui aurait augmenté la capacité de vol précédemment supposée de l'espèce, indique l'ONG Birdlife Tasmania, cité dans le communiqué du Guinness des records. Au total, le jeune volatile, âgé d’à peine 5 mois au moment de la traversée, a ainsi parcouru la distance phénoménale de 13.560 kilomètres sans poser une patte à terre à une vitesse de croisière de 50 km/h en moyenne, survolant l’océan Pacifique et de nombreuses îles, dont la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu.

Le précédent record avait établi en 2020 par un autre oiseau de son espèce, qui avait lui parcouru une distance de 13.190 kilomètres. Chaque année, des millions d’oiseaux sillonnent le globe en quête de nourriture et d’une météo plus clémente. Pour mener un voyage d’une telle distance, la barge à queue râpée possède des super-pouvoirs en quelque sorte. En effet, elle peut faire grossir son cœur et ses muscles pectoraux en plein vol, afin d'augmenter la quantité d'énergie et d'oxygène. L'animal a aussi la capacité de modifier son métabolisme, en réduisant d’un quart la taille de son tube digestif, un processus biologique connu sous le nom d’autophagie.