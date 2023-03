"Chiens viverrins" : que sait-on de ces animaux qui pourraient être à l'origine du Covid-19 ?

Physiquement, ces mammifères trapus ont tout d'un raton laveur. Mais s'ils portent un masque noir autour des yeux, leur fourrure est brune - ce qui leur vaut le surnom de "chien martre" - et la queue est de couleur unie. Car en réalité, les chiens viverrins font partie des canidés, comme tous les chiens domestiques. Étroitement liés aux renards, ces animaux sont monogames et hibernants, contrairement aux autres membres de leur famille. Leurs vocalisations sont très aigües, comme celles d'un chat.

Originaires d'Asie de l'Est, ils sont élevés dans ces régions pour leur fourrure. La Chine est d'ailleurs l'un des principaux producteurs de peaux de chiens viverrins. Un rapport d'une ONG sur la question montre ainsi qu'en 2014, le pays avait produit plus de 14 millions de peaux. Ces omnivores, qui se nourrissent de rongeurs et de baies, sont également vendus pour leur viande, et notamment sur le marché de Wuhan, que de nombreux virologues décrivent comme le foyer du Covid-19. Ainsi, des rapports prouvent que des chiens viverrins étaient illégalement commercialisés sur le marché jusqu'en novembre 2019.