Une superbe pluie d'étoiles filantes visible dans la nuit de vendredi à samedi

Ce phénomène est le fruit du croisement de la Terre avec une nuée de débris laissés, dans son sillage, par la célèbre comète de Halley. Cette nuée de météoroïtes coupe l'orbite de la planète bleue deux fois par an, en mai (ce sont les Êta Aquarides) et en octobre (Orionides). Le maximum d'activité de cet essaim météorique automnale - qui a débuté début octobre et doit s'achever début novembre - doit être atteint ce 21 octobre, indique le site internet de vulgarisation scientifique. En France, il faudra attendre minuit pour que la configuration devienne optimale. Dès lors, entre 10 et 20 météores par heure seront observables.