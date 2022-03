Covid-19 : les effets sur le cerveau se confirment, même en cas de forme légère

Jusqu'à présent, les études sur le sujet ne pouvaient prouver de lien de cause à effet ou étaient réalisées sur un trop petit nombre de patients. Certaines ont même été effectuées par autopsie, sur des patients décédés. L'étude publiée lundi étaye un peu plus cette hypothèse en apportant les preuves les plus solides en date que le SARS-Cov-2 peut avoir des conséquences à long-terme, en particulier sur la "substance grise", qui comprend les neurones.