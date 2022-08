Incendies, tempêtes et orages meurtriers : le bassin méditerranéen, un "point chaud du changement climatique"

Des phénomènes climatiques en cascade et d’une intensité sans précédent. Sécheresse et incendies en France, en Espagne, au Portugal, en Grèce, ou encore en Algérie. Orages meurtriers et inondations en Corse et en Italie. Au cours des dernières semaines, le bassin méditerranéen a été en proie à des événements majeurs et particulièrement violents.