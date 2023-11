PHOTO - Un rarissime crâne de tricératops mis en vente fin novembre à Paris

Un crâne de tricératops surnommé "Baby Jane" va être mis aux enchères par la maison Christie's fin novembre. Présenté au public ce mardi, il est estimé entre 300.000 et 500.000 euros. Ce fragment de squelette exceptionnellement bien conservé avait été découvert aux États-Unis en 1998.

Un dinosaure qui a traversé les âges. Ce mardi 14 novembre, la maison Christie's a présenté au public les lots d'une vente aux enchères qui doit avoir lieu le 21 novembre prochain. Parmi eux, un très rare crâne de tricératops, surnommé "Baby Jane", remarquablement bien conservé.

"Exceptionnel"

"'Baby Jane', un rare et exceptionnel crâne de tricératops, l'une des espèces de dinosaures les plus célèbres", a souligné la maison de vente. Découvert en 1998 aux États-Unis, dans le Dakota du Sud, il est estimé entre 300.000 et 500.000 euros.

Surnommé "Baby Jane", ce crâne de tricératops estimé entre 300.000 et 500.000 euros est mis en vente à Paris par la maison Christie's. - ALAIN JOCARD / AFP

Ce crâne sera vendu aux côtés d'autres objets insolites, dont une guitare de 1692 "ayant appartenu à la nièce de Louis XIV", Elisabeth-Charlotte d'Orléans, mais aussi une robe de mariée en néoprène signée Karl Lagerfeld pour Chanel, collection hiver 2014-2015, ou encore une souris automate en or et en émail.