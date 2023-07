PHOTO - Découvrez le fossile d'un dinosaure croqué par... un mammifère

Qui a dit que les petits ne pouvaient pas s'en prendre aux plus gros ? Plusieurs scientifiques racontent, dans un article de la revue scientifique britannique Scientific Reports comment leur étude d'un fossile très bien conservé et découvert en Chine en 2012 les a conduits à faire une découverte stupéfiante. Celui-ci permet de distinguer un mammifère, de la taille d'un blaireau, en train de planter ses crocs pointus dans les côtes d'un dinosaure. Or, jusqu'à présent, les scientifiques considéraient les mammifères comme trop petits pour s'en prendre aux dinosaures pendant les quelques dizaines de millions d'années où ils se sont côtoyés.