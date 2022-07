PHOTO - Grâce au télescope James Webb, découvrez une première image des confins du cosmos

Cette image, que vous pouvez retrouver ci-dessus, est le résultat de 72 expositions sur 32 heures. Elle a été prise par le détecteur de guidage de précision du télescope, un outil qui permet à l'appareil de cibler les objets d'intérêt et d'y faire la mise au point. On y voit, en premier plan, des étoiles et en arrière-plan, une foule de galaxies. L'image s'inscrit désormais parmi "les plus profondes de l'univers jamais réalisées", a commenté l'agence spatiale américaine dans un communiqué. Elle offre, selon la Nasa, "un aperçu alléchant" de ce que la communauté scientifique et des milliers d'amateurs de l'astronomie attendent avec impatience : les premières images en haute résolution.