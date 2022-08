"Proxima du centaure" : sa photo de chorizo trompe les internautes, le facétieux physicien s'excuse

Une étoile mythique, une rondelle de chorizo et un célèbre physicien dans la peau de l’arroseur-arrosé. Sur les réseaux sociaux, il n’est pas toujours simple de déceler le vrai du faux. Partant de là, Etienne Klein, un brin malicieux, a voulu donner une petite leçon aux internautes, en partageant depuis son compte Twitter une image d’une tranche de charcuterie espagnole (une vieille blague qui avait été remise au goût du jour plus tôt par un autre internaute avec moins de succès), assorti du commentaire : "Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 années-lumière de nous. Elle a été prise par le JWST. Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour."