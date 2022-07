PHOTO - Un spaghetti sur Mars ? L'étrange découverte du robot Perseverance

Plus sérieusement, il s’agit en réalité d’un enchevêtrement de bouts de ficelles appartenant vraisemblablement au parachute avec lequel la sonde transportant le petit robot martien s’est posée sur Mars, il y a un an et demi. L'image a été prise le 12 juillet dernier par l’une des caméras d'évitement du rover - qui scrutent le paysage pour lui éviter un accident lorsqu’il se déplace - et mise en ligne par la Nasa le 16 juillet.