PHOTO - Une étonnante spirale bleue observée dans le ciel en Alaska

Les constellations de satellites qui remplissent le ciel nocturne sont en train de devenir le cauchemar des astronomes. Avec l'essor de l'industrie spatiale et la baisse du coût des technologies orbitales, ces spirales lumineuses risquent de devenir de plus en plus fréquentes. Le 19 janvier dernier, un télescope japonais, situé à l’observatoire Mauna Kea sur l'île d'Hawaï, avait déjà observé un phénomène similaire.