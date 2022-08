PHOTOS - Admirez ces magnifiques aurores polaires vues depuis l'espace

Le 17 août, une tempête solaire d’intensité "modérée" (de catégorie G2 sur une échelle allant jusqu’à 5) avait justement frappé la Terre. La période actuelle est particulièrement propice pour observer ces phénomènes, y compris depuis la Terre. Tous les 11 ans, l’activité solaire atteint un pic. Se produisent alors des aurores particulièrement impressionnantes qui peuvent être visibles dans des régions plus proches de l’équateur. Celles que l’on observe le plus couramment sont de couleur verte, en cas d’activité solaire très intense, il est possible d’admirer occasionnellement des aurores polaires rouges, bleues et mauves.