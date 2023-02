EN IMAGES - De sublimes aurores boréales observées en France

Ces manifestations célestes ne sont pas liées à la météorologie terrestre, mais à l’activité du Soleil. Notre étoile émet un flux constant de plasma, des ions et des électrons essentiellement, qui sont projetés depuis la haute atmosphère du Soleil. Ces éjections de masse coronale, comme on les nomme en jargon d'astronome, sont portées par les vents solaires et croisent parfois notre planète sur leur route. En se mélangeant aux atomes d’oxygène et de nitrogène présents dans la magnétosphère, ces particules solaires libèrent des photons, donc de la lumière !