PHOTOS - Des vortex hypnotiques au pôle Nord de Jupiter

Les formes en spirales que l’on aperçoit ci et là sont des anticyclones dont le diamètre peut atteindre "plus de 50 kilomètres de hauteur" et "plusieurs centaines de kilomètres", explique la Nasa sur son site internet. Selon les scientifiques, ces gigantesques tourbillons extraterrestres perdurent pendant des mois, voire même des siècles pour ce qui est de la "Grande Tache rouge". Plus étonnant encore, alors que les tempêtes sur Terre sont le fait du climat, celles de Jupiter se formeraient sous la surface de la planète. Les données collectées par Juno doivent justement permettre aux astrophysiciens de percer les mystères de ces phénomènes météorologiques.