PHOTOS - Les images de la "Super Lune du tonnerre" du 13 juillet

La "Super Lune du tonnerre" a illuminé le ciel, dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 juillet 2022. Plus grosse et plus brillante que d'habitude, cette super Lune était visible à l'oeil nu en France pendant plusieurs heures, de 22h00 à 4h52.

Ce phénomène, le troisième de l'année, a été observé par de nombreux amateurs d'astronomie à travers le monde.