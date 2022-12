Mars : le rover Perseverance a enregistré le son d’une tornade pour la première fois

Le cratère Jezero, où opère le rover Perseverance depuis février 2021, en est truffé, mais le robot de la Nasa n'avait pu jusqu'ici en capter directement le son. Désormais, grâce à l’enregistrement, aux photographies prises par le rover et aux mesures de la pression atmosphérique, les scientifiques travaillant sur ce projet sont capables de mieux comprendre le phénomène de ces "tourbillons de poussière".

Par chance, le 27 septembre dernier, un tourbillon de 118 mètres de haut est passé juste au-dessus de la tête du robot et de son instrument SuperCam, équipé d'un microphone, celui qui avait enregistré le tout premier audio de Mars juste après son atterrissage. Les données sont parvenues sur Terre quelques jours plus tard. "Quand on s'est rendu compte qu'on avait non seulement les images de la caméra, les capteurs météorologiques et la mesure du son in situ, on s'est dit qu'on avait touché le jackpot", a rapporté, à l'AFP Naomi Murdoch, autrice principale de l'étude parue dans Nature Communications.