Pluie d'étoiles filantes dans le ciel cette nuit : à quel moment pourra-t-on en voir le plus ?

Les Léonides seront observables dans la nuit de vendredi à samedi dans le ciel. Cette pluie d'étoiles filantes est visible tous les ans à la même période. Pour les observer, pas besoin de télescope : il est possible de les apercevoir à l'œil nu.

Tous les ans, ou presque, les Léonides émerveillent les astronomes amateurs lors de leur passage dans le ciel étoilé. Cette pluie d'étoiles filantes sera visible dans la nuit du vendredi 17 novembre au samedi 18 novembre. Une fois par an, à la même période de l'année, les Léonides sont facilement observables. En cas de ciel dégagé, il suffit de s'éloigner de la pollution lumineuse dégagée par les villes pour pouvoir les apercevoir à l'œil nu. Un spectacle magnifique, et donc accessible à tous, même aux moins connaisseurs de l'espace.

Le pic de passage des Léonides est donc prévu pour la fin de la nuit prochaine. C'est à ce moment précis qu'il sera possible d'en observer le plus. Mais, au-delà de cette date, le passage de ces étoiles filantes s'étend sur un temps bien plus long, entre le 3 novembre dernier et le 2 décembre prochain. Il est alors possible d'observer jusqu'à parfois 15 météores par heure dans le ciel étoilé, pendant les nuits les plus riches en Léonides. Ce chiffre peut même être battu dans d'exceptionnels cas.

Mieux visibles à partir de minuit

Comment expliquer le passage des Léonides dans le ciel tous les ans ? Pour le comprendre, il faut déjà connaître la nature précise de ce phénomène. "Il ne s’agit pas à proprement parler d’étoiles filantes, mais de poussières qui se vaporisent en rentrant dans l’atmosphère, créant une fugace ligne lumineuse", indique ainsi le site web de la Cité de l'espace de Toulouse, l'un des musées les plus pointus en matière d'astronomie en France. De cette manière, les Léonides sont en fait des résidus de la comète 55/Tempel-Tuttle.

À l'approche de la Terre, cette comète laisse échapper des poussières, qui parviennent jusqu'à l'atmosphère. Alors, elles deviennent lumineuses et créent cette vision d'étoiles filantes. Selon la Nasa, les Léonides sont mieux visibles à partir de minuit, heure locale. L'agence spatiale américaine donne d'ailleurs quelques astuces pour profiter au maximum de l'expérience. "Orientez-vous avec vos pieds vers l’est, allongez-vous sur le dos et levez les yeux en admirant le plus de ciel possible, est-il conseillé sur le site web de l'agence. En moins de 30 minutes, dans l’obscurité, vos yeux s’adapteront et vous commencerez à voir des météores."

"Soyez patients : le spectacle durera jusqu'à l'aube", précise la Nasa. D'autres poussières étoilées, à la forme filante comme les Léonides, viennent essaimer le ciel chaque automne à la fin de l'année. Si vous avez raté les Perséides, visibles en plein été, vous pourrez vous rattraper avec le passage des Géminides dans la nuit du 14 au 15 décembre ou avec celui des Ursides, lors de celle du 21 au 22 décembre. Là aussi, ces "étoiles filantes" ne sont en fait rien d'autre que des débris de comètes, devenant lumineux à l'approche de la Terre.