Plus d'une centaine de nouvelles espèces sous-marines potentiellement découvertes au large du Chili

Une expédition sous-marine a entrepris de cartographier une partie des profondeurs, au large de la côte chilienne. Les scientifiques ont alors identifié une centaine d'espèces qui n'auraient encore jamais été vues auparavant. Des analyses doivent encore être menées pour confirmer cette découverte.

"Cette expédition a largement dépassé nos espérances." Le professeur Javier Sellanes, chercheur au sein de l'Universidad Católica del Norte, au Chili, a mené, aux côtés du Schmidt Ocean Institut, une expédition sous-marine au large de la côte chilienne. En descendant dans les profondeurs de l'océan Pacifique qui borde ce pays d'Amérique du Sud, l'équipe de scientifiques aurait découvert plus d'une centaine de nouvelles espèces, encore jamais identifiées jusque-là.

Des espèces de coraux d'eau profonde, d'éponges de verre, d'oursins, d'amphipodes, de langoustes et autres spécimens auraient étaient découvertes dans cette zone accidentée, où se trouvent plusieurs chaines de montagnes sous-marines. C'est en cartographiant plusieurs de ces monts, dont l'un n'avait jamais été exploré auparavant et qui a donc été baptisé "Solito", que les scientifiques ont fait cette belle découverte.

"Cette expédition a largement dépassé nos espérances. On s'attend toujours à trouver de nouvelles espèces dans ces zones reculées et peu explorées, mais la quantité que nous avons trouvée, en particulier pour certains groupes comme les éponges, est époustouflante", a déclaré Javier Sellanes, dans un communiqué du Schmidt Ocean Institut à propos de l'expédition.

L'expédition, menée à l'aide d'un robot capable de descendre jusqu'à 4500 mètres de profondeur, a été décidé afin de recueillir des données pouvant aider à la protection des aires marines chiliennes. 52.777 kilomètres carrés de plancher océanique ont été en tout cartographiés par les scientifiques, incluant deux des zones marines protégées du Chili, les parcs marins Juan Fernandez et Nazca-Desventuradas, où ont été en partie découvertes ces nouvelles espèces.

"Ces écosystèmes florissants et sains indiquent que les parcs marins Nazca-Desventuradas et Juan Fernández protègent efficacement les habitats marins fragiles", s'est donc réjoui le docteur Javier Sellanes, dans le communiqué du Schmidt Ocean Institut.

Les scientifiques doivent encore analyser la physiologie et la génétique des spécimens qu'ils soupçonnent être nouveaux pour la science afin de trancher sur le fait qu'il s'agit ou non de nouvelles espèces. Cette confirmation pourra prendre des années. En attendant, une nouvelle expédition sous-marine est prévue à partir de ce 24 février. Les scientifiques exploreront alors pour la première fois des zones situées à plus de 600 mètres de profondeur.