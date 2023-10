Pollution lumineuse : la France compte désormais cinq réserves de ciel étoilé

Hormis la France et le Royaume-Uni, neufs pays possèdent à ce jour des réserves de ciel noir. Les États-Unis en compte deux (l'Idaho central et la réserve du Grand Big Bend), tout comme l’Allemagne (Parc naturel de Westhavelland et la réserve de biosphère de la Rhön).

Les autres sites se situent en Australie (Réserve du fleuve Murray), en Nouvelle-Zélande (Parc naturel d'Aoraki et ses alentours), en Namibie (Réserve naturelle NamibRand) et en Irlande (Parc national de Killarney). Régulièrement, l'association accorde son label à de nouveaux territoires. Cette liste est donc amenée à s'allonger à l'avenir.