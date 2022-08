Les restes d'un dinosaure de 25 m de long découverts dans un jardin au Portugal

Du jamais vu ? Des restes de dinosaures ont été exhumés en août dans un jardin de la ville portugaise de Pombal, rapporte le Guardian. Les archéologues estiment que les vertèbres et les côtes indiquent un sauropode - groupe de créatures quadrupèdes herbivores dotées d’un long cou et d’une longue queue - de 25 mètres de long et 12 mètres de haut. Le cas échéant, il pourrait s'agir de la plus grande découverte en la matière jamais réalisée en Europe. "Il n'est pas habituel de trouver toutes les côtes d'un animal comme celui-ci, et encore moins dans cette position, en conservant leur position anatomique d'origine", a confirmé Elisabete Malafaia, chercheuse post-doctorale à la faculté des sciences de l'université de Lisbonne, au site Phys.org.