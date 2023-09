Pour la première fois, l'ARN d'une espèce éteinte a été récupéré : pourquoi c'est une révolution scientifique

En ce qui concerne l'espèce disparue, à savoir le tigre de Tasmanie, Daniela Kalthoff, en charge de la collection de mammifères au musée d'histoire naturelle, évoque la possibilité, désormais, de nouvelles recherches sur "l'idée passionnante" d'une résurrection de l'animal.

Plus largement, les chercheurs imaginent même la possibilité d'étendre la récupération d'ARN à d'autres collections dans d'autres musées dans le monde. Ce que confirme le professeur Love Dalén : "Il y a des millions et millions de peaux et tissus séchés d'insectes, de mammifères et d'oiseaux dans les collections des musées dans le monde, et l'on pourrait récupérer l'ARN de tous ces spécimens".