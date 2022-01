Pourquoi l'explosion des restes d'une fusée Space X intéresse la Nasa ?

Avoir la possibilité d'étudier le cratère formé par un objet à la masse et la vitesse connues - en l'occurrence, quatre tonnes lancées à plus de 9.000 km/h - , et la matière ainsi remuée, pourrait permettre de faire avancer la sélénologie, l'étude scientifique de la Lune.

D'autres étages de fusée ont déjà été projetés contre la Lune à des fins scientifiques par le passé, mais il s'agit de la première collision non intentionnelle détectée.