Pourquoi nos cheveux blanchissent-ils avec l'âge ? Des chercheurs ont peut-être trouvé une explication

La canitie, comprendre l'apparition des cheveux blancs, apparaît en général autour de l'âge de 40 ans, même si elle peut intervenir bien plus tôt chez certaines personnes. Bien qu'on sache depuis longtemps les masquer en les teignant, il n'existe à ce jour aucun traitement pour retarder la dépigmentation. Dans un article scientifique paru le 19 avril dans la revue Nature, une équipe de chercheurs de l'école de médecine de l'Université de New York, aux États-Unis, pense avoir identifié le mécanisme à l'origine de cette dépigmentation. De quoi laisser imaginer qu'un traitement permettra un jour, peut-être, de retarder leur apparition.

Jusqu'à présent, les scientifiques considéraient que ce processus naturel était lié à la disparition progressive, avec l'âge, des cellules souches à l'origine de la production des mélanocytes, des cellules spécialisées dans la coloration de la peau ou des poils (et donc, du cheveu) via la production d'un pigment, la mélanine. En étudiant ce mécanisme de dépigmentation en laboratoire, l'équipe de scientifiques a découvert que ces cellules souches de mélanocyte - qui donnent donc naissance aux cellules productrices de pigment, les mélanocytes - étaient toujours présentes, mais qu'elles ne parvenaient plus, tout simplement, à se déplacer à l'intérieur du follicule, à l'endroit où les poils prennent justement racines.