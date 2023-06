Premier vol commercial de Virgin Galactic : 410.000 euros pour une dizaine de minutes en apesanteur dans l'espace

Entre 2005 et 2014, l'entreprise de tourisme spatial de Richard Branson avait vendu quelque 600 billets pour l'espace, pour un prix compris entre 180.000 et 230.000 euros. Puis 200 supplémentaires ont été vendus ces dernières années, pour 410.000 euros l'unité. Virgin Galactic est en concurrence avec la société du milliardaire Jeff Bezos, Blue Origin, qui propose elle aussi des vols suborbitaux courts et a déjà envoyé 32 personnes dans l'espace. Le vaisseau "Unity" effectuera ce jeudi seulement son sixième vol dans l'espace. Un retard qui fait suite à un accident en 2014 qui avait provoqué la mort d'un pilote.