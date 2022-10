Prix Nobel de chimie : un trio américano-danois récompensé, l'un d'eux remporte le prix pour la deuxième fois

C'est un petit exploit réalisé ce mercredi par Barry Sharpless. Cet Américain a réussi à décrocher un deuxième prix Nobel, un fait rarissime dans l'histoire de ce prix. Le chercheur a reçu, avec le Danois Morten Meldal et l'Américaine Carolyn Bertozzi, le prix Nobel de chimie ce mercredi 5 octobre.

Le trio est récompensé pour "le développement de la 'chimie clic'" qui consiste à synthétiser des produits de manière rapide et efficace en assemblant de petites unités entre elles et le développement "de la chimie bioorthogonale", sorte de réaction chimique dans un organisme vivant qu'il est possible d'initier et d'observer, mais sans perturber ou changer sa nature chimique.