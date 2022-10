Prix Nobel de physique : le Français Alain Aspect parmi les trois lauréats

Un Français parmi les lauréats du prix Nobel de physique : Alain Aspect, membre de l'Université Paris-Saclay et de l'école polytechnique de Paris, ainsi que John Clauser, un chercheur américain, et Anton Zeilinger, de l'université de Vienne, en Autriche, ont reçu ce mardi la prestigieuse récompense, réputée la plus ardue, de l'Académie suédoise des Sciences, à Stockholm. Tous trois ont été primés pour leurs travaux de physique quantique, "pour des expériences avec des photons intriqués, établissant les violations des inégalités de Bell et ouvrant une voie pionnière vers l'informatique quantique", précise le jury Nobel.