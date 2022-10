Prix Nobel de physique : Alain Aspect, un chercheur français multi-récompensé

En 2014, il est aussi nommé Officier de la Légion d'honneur. "Passionné d'enseignement", Alain Aspect a un temps dispensé des cours à l'École Normale Supérieure de Yaoundé, au Cameroun. C'est là qu'il aurait développé une passion pour la physique quantique, relativement absente de sa formation à l'Université et à l'ENS de Paris-Saclay. "Durant mon séjour au Cameroun en tant que coopérant, j’ai eu la chance de lire le livre de Claude Cohen-Tannoudji (prix Nobel de physique en 1997, NDLR), Bernard Diu et Franck Laloë, qui est un manuel à la fois simple et profond de physique quantique : cela a été une révélation. Je m’en suis nourri tout seul", expliquait-il il y a quelques jours au magazine spécialisé Sciences et Avenir.

Le physicien est reconnu dans le monde entier, membre de plusieurs académies des sciences en France, mais aussi en Italie, aux États-Unis, en Autriche, en Belgique et au Royaume-Uni, d'après l'Université Paris-Saclay. Seule une dizaine de chercheurs français ont été récompensés par le prestigieux prix Nobel depuis sa création, notamment le couple Pierre et Marie Curie en 1903, pour leurs travaux sur la radioactivité. La scientifique est alors la première femme à recevoir la médaille.