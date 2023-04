Artémis 2 : voici les quatre astronautes qui iront autour de la Lune en 2024

Gregory Reid Wiseman sera le commandant de la mission. Âgé de 47 ans, cet ancien pilote de chasse a déjà passé six mois à bord de la station spatiale internationale. Il occupait auparavant le poste de directeur du bureau des astronautes à la Nasa. Victor Glover, lui, sera le premier Afro-Américain à rejoindre la Lune. Il est, lui aussi, un pilote de la Navy. Âge de 46 ans, il est déjà resté six mois dans l’ISS. Il était sorti dans l’espace quatre fois, cumulant 26h et 7 min en scaphandre.