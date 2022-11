Quand l'astronaute française Sophie Adenot ira-t-elle dans l'espace ?

Au cours de cette formation réputée pour être parmi les plus rudes, Sophie Adenot s'exercera aux sorties dans l'espace en piscine, développera des compétences en robotique, apprendra à faire fonctionner et entretenir la Station spatiale internationale (ISS) ainsi qu'à parler russe, de manière à pouvoir communiquer avec ses homologues. À l'issue de leur formation, les astronautes seront affectés dans un premier temps à des missions vers l'ISS, mais aussi vers la Lune et peut-être même Mars. En tenant compte de ce calendrier, la Bourguignonne pourrait théoriquement s’envoler dans l’espace à l’horizon 2026.

Mais, à l’entendre, rien n’est moins sûr. "Il n’est pas non plus impossible que la prochaine mission pour un Français arrive bien plus tard. Thomas Pesquet a attendu sept ans avant d’effectuer son premier vol", rappelle Sophie Adenot. "Ca fait partie du jeu, on le sait. L’exploration spatiale est une activité de coopération internationale qui s’inscrit dans un temps long", explique la jeune femme. Quant à la Lune, "ce n’est impossible en tout cas mais c’est complètement incertain, dit-elle. Dans un premier temps, la priorité, c’est d’acquérir de l’expérience en orbite basse. C’est important d’appréhender la micro gravitée avant de partir vers l’exploitation plus lointaine."