Quand les satellites d'Elon Musk nuisent aux observations du télescope Hubble

Dans un article publié en 2021 sur le site The Conversation, l'astronome Samantha Lawler, de l'Université de Regina au Canada, s'alarmait du déploiement de ces méga-constellations. "Bientôt, un point lumineux sur quinze dans le ciel nocturne sera un satellite (...) Cela aura un effet dévastateur sur la recherche en astronomie et modifiera complètement le ciel nocturne dans le monde entier", et pas uniquement pour les astronomes professionnels, soulignait la chercheuse, évoquant le chiffre de 65.000 satellites en orbite terrestre basse d'ici à la fin de la décennie.

L'entreprise d'Elon Musk, dont le réseau Starlink compte plus de 3000 satellites, s'efforce de résoudre le problème. La semaine dernière, SpaceX a fait savoir que sa deuxième génération de satellites utilise désormais une peinture noire à faible réflectivité ainsi que des films miroirs diélectriques qui reflètent la lumière du soleil loin de la Terre, rapporte le site Spaceflight Now. "Bien que nos satellites V2 Mini sont plus grands que les versions précédentes, nous nous attendons à ce qu'ils soient aussi sombres, voire plus sombres", a expliqué Elon Musk. Une solution cosmétique, mais qui est encore loin de convaincre les astronomes...