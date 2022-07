Quatre mathématiciens couronnés par la médaille Fields, dont le Français Hugo Duminil-Copin

"J’aime les mathématiques depuis l’école. Cela m’a toujours semblé la matière la plus claire. Et comme j’aimais, je passais plus de temps dessus, donc je suis devenue meilleure en maths qu’en d’autres matières. Donc je les aimais encore davantage et… ainsi de suite", a témoigné cette native de Kiev auprès de l'établissement où elle enseigne, qui lui a accordé un portrait sur son site. En 2014, l'Iranienne Maryam Mirzakhani, décédée d'un cancer trois ans plus tard, avait été la première femme à remporter la médaille Fields.

Âgé de 35 ans, le Britannique James Maynard est professeur à l’Université d’Oxford au Royaume-Uni. Il reçoit la médaille "pour (ses) contributions à la théorie analytique des nombres, qui ont mené à des avancées majeures dans la compréhension de la structure des nombres premiers et dans l’approximation diophantienne". Professeur à l’Université de Princeton aux États-Unis, June Huh, 39 ans, a quant à lui été sélectionné pour avoir "transformé" le domaine de la géométrie combinatoire, "en utilisant des méthodes de la théorie d'Hodge, la géométrie tropicale et la théorie des singularités".