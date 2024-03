Le "prix Nobel des maths" à un Français : qui est Michel Talagrand, lauréat du prix Abel ?

Le Français Michel Talagrand a été récompensé ce mercredi du prix Abel de mathématiques, équivalent du prix Nobel. Âgé de 72 ans, cet ancien directeur de recherche au CNRS est un spécialiste des probabilités.

Il est le cinquième Français à remporter l'équivalent du prix Nobel des mathématiques. Ce mercredi, Michel Talagrand, 72 ans et spécialiste des probabilités et de l'analyse fonctionnelle, a été récompensé du prix Abel. L'Académie norvégienne des sciences et des lettres a expliqué qu'elle l'avait distingué "pour ses contributions révolutionnaires" qui ont eu "des applications remarquables en physique mathématique et en statistique". Ses travaux ont par exemple contribué à développer des méthodes permettant de prédire ce qui va se produire, par exemple concernant la météorologie.

Michel Talagrand, bandana sur la tête, lunettes fines et barbe blanche, a fait carrière à l'Institut de mathématiques de Jussieu à Paris. Il avait été recruté au CNRS en 1974 avant de devenir docteur en sciences mathématiques de l'Université de Paris VI. Également membre de l'Académie des sciences, il a déjà reçu une dizaine de récompenses, dont le prix Shaw en 2019.

Le probabiliste met presque dix ans à trouver son "truc", explore l'analyse fonctionnelle, avant que le "hasard des rencontres" le mène aux probabilités. C'est là qu'il élabore son théorème sur les "processus gaussiens", qui permettent d'étudier les phénomènes aléatoires. L'académie norvégienne met en exergue trois de ses contributions dans des domaines aux intitulés obscurs : le supremum des processus stochastiques, la concentration des mesures et le verre de spin qui a trait au comportement d'impuretés magnétiques dans des alliages métalliques.

Les mathématiques "par nécessité"

Dans un communiqué, le CNRS a salué ses travaux qui permettent "de mieux comprendre comment et pourquoi de nombreux phénomènes sont décrits par la 'distribution gaussienne'". "Notre vie entière est guidée par la distribution gaussienne", a développé l'organisme public. "Le poids des bébés à la naissance, les résultats obtenus par les élèves à l'école et l'âge auquel les athlètes prennent leur retraite sont autant d'événements apparemment aléatoires qui suivent parfaitement la distribution gaussienne."

À l'AFP, le mathématicien a raconté avoir choisi les mathématiques "par nécessité". "À l'âge de 15 ans, j'ai eu de multiples décollements de la rétine et, pendant dix ans, j'ai vécu dans la terreur de devenir aveugle." Pour le supporter et faute de pouvoir "aller courir avec les copains", il se plonge en effet dans le travail. Son père étant agrégé de mathématiques, c'est vers cette matière qu'il se tourne "naturellement". Et il le promet : "Les maths, plus on en fait plus ça devient facile."

Bientôt une fondation à son nom

Le mathématicien reversera l'intégralité du pécule Abel dans une fondation qu'il est en train de créer avec les 1,2 million de dollars du prix Shaw qu'il a remporté en 2019. Cette fondation, a-t-il dit, commencera "d'ici à dix ans" à décerner son propre prix pour couronner des avancées en mathématiques.